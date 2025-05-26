Прокурор усомнился в открытии школ к 1 сентября

Речь идёт о школах Орла, где идёт капремонт.

Вопрос обсуждался на сегодняшнем совещании в областной администрации. Его провёл губернатор Андрей Клычков.

По поводу ремонтов школ высказался представитель прокуратуры Орловской области. Он обратился к мэру Орла Юрию Парахину, который отчитывался по данной теме.

«По 15-й школе у вас неделя осталась. 70% у вас готовность. Я не испытываю иллюзий. Я понимаю, что 15-ю школу к 1 июня не сдадут», – отметил он.

Также прокурор высказался и по капремонту 39-й гимназии. Ранее он вызвал вопросы и у депутатов облсовета, побывавших там с проверкой. «39-я школа. Вы говорите — ставится задача — к 1 сентября. Но 1 сентября уже в школу должны пойти учащиеся. А для этого школу надо сдать раньше, чтобы её подготовить к учебному сезону. Во-вторых, если Вы говорите, что там 20 или 30 человек работают — каким образом даже к 1 сентября она будет готова?» – заявил представитель надзорного ведомства.

Юрий Парахин сослался на «отсутствие оборотных средств» у подрядчика. «Я думаю, к 1 сентября и 15-ю, и 39-ю, и 32-ю — двери откроем», – заявил он.

К разговору подключился губернатор, который пояснил, что орловские чиновники ограничены рамками соответствующих законов. В частности, они не могут напрямую вынудить порядчика увеличить число работников на объекте. Однако при этом Клычков ещё раз напомнил подчинённым – о первых же сбоях в работе подрядчиков надо извещать правоохранительные органы.

ИА «Орелград»