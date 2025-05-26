Спикер облсовета возглавил отделение «Российского военно-исторического общества»

Такое решение приняли на конференции орловского отделения.

Переизбрание руководителя состоялось сегодня. С 2017 года отделение возглавлял Павел Меркулов – зампред областного совета, директор Сренерусского института управления — филиала РАНХиГС. Однако сегодня он официально объявил о своём намерении добровольно сложить с себя эти полномочия.

Новым руководителем избран спикер регионального парламента Леонид Музалевский.

Тем не менее, Меркулов продолжит работу в организации как председатель совета отделения.

Как сообщает пресс-служба облсовета, за время работы Меркулова на высшем посту орловского отделения «Российского военно-исторического общества» оно добилось открытия 14 памятников и около 200 мемориальных досок.

В период с 2017 по 2023 под эгидой организации проведено 26 поисковых экспедиций (известных как «Вахты Памяти»). В них участвовали около 2000 добровольцев. Также ежегодно проводится поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». В итоге были обнаружены и перезахоронены останки около 3000 советских солдат и офицеров, причём примерно в каждом втором случае удалось установить имя защитника Отечества.

В поисковом музее общества проведено около 900 экскурсий, организовано около 100 выездных экскурсий (на мемориалах Орловской области), а также около 50 выездных выставок.

Также организация оказывает широкую поддержку специальной военной операции – с первых дней СВО.

ИА «Орелград»