Ритуальщик будет строить пешеходный фонтан в Долгом

27.5.2025 | 6:42 ЖКХ, Новости

Еще один райцентр Орловской области получит летний объект притяжения.

https://zakupki.gov.ru/

Подрядчика искали с помощью электронного аукциона. Из пяти заявок выбрана с наименьшей ценой – 7 479 246,9 рубля (начальная была в почти два раза больше). 26 мая подписан контракт между администрацией Должанского района и Евгением Анатольевичем Мизиным. Подрядчику предстоит приобрести и смонтировать пешеходный фонтан в парке культуры и отдыха в поселка Долгое. Срок исполнения контракта – 12 сентября 2025 года, указано в ЕИС «Закупки».

По данным kartoteka.ru, ИП Мизин Е.А. специализируется на организации похорон и представление связанных с ними услуг. Второй вид деятельности – деятельность автомобильного грузового транспорта.

ИА “Орелград”


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