Более 100 нерадивых родителей осудили в Орловской области

Осужденные уклонялись от уплаты алиментов.

В орловской области 107 должников по алиментам привлечены к уголовной ответственности по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ. такие данные обнародовала пресс-служба регионального Управления ФССП. Приставы напоминают, что привлечение к уголовной ответственности является крайней мерой. До этого с должником тщательно работают. К нему применяют поочередно различные меры принудительного взыскания, включая ограничение выезда за рубеж и временное лишение водительских прав.

Своего рода предпоследней мерой является привлечение к административной ответственности. Ну а тот, кто и после всего этого не начинает уплачивать алименты, становится фигурантом уголовного дела. Санкция статьи 157 УК РФ предусматривает наказание в виде исправительных и принудительных работ, ареста. Возможно и лишение свободы на срок до одного года, причем отбывают его не только условно, но и реально.

«В текущем году три жителя региона, уклоняющихся от уплаты алиментов, приговорены к реальному лишению свободы, — отметила врио руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области Татьяна Аксютина. – Назначение уголовного наказания не освобождает должников от исполнения алиментных обязательств и в соответствии с действующим законодательством неплательщик может быть привлечен к уголовной ответственности неоднократно, вплоть до реального лишения свободы».

В пресс-службе УФССП добавили, что далеко не все доводят дело до уголовного процесса. Многие из них, понимая, чем им может грозить дальнейшее упрямство, начинают погашать свои долги. По данным ведомства, например, в 2025 году «во избежание привлечения к уголовной ответственности должниками выплачено более 1,139 миллиона рублей задолженности на содержание несовершеннолетних детей». А всего же в результате применения мер уголовно-правового и административного воздействия с должников по алиментам в текущем году взыскано порядка 2,5 миллиона рублей.

Ранее орловские судебные приставы сообщали, что 25 мая 2025 года вступает в силу Федеральный закон № 114-ФЗ, предусматривающий введение реестра должников по алиментным обязательствам. Полномочия оператора данного реестра возложены на Федеральную службу судебных приставов. Более того, реестр стал частью сервиса «Банк данных исполнительных производств», который работает на официальном сайте ФССП России. По словам Татьяны Аксютиной, основанием для включения в реестр станет привлечение должников к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей.

«Также в публичный реестр будут внесены лица, которые не платят алименты недееспособным детям, достигшим совершеннолетия, либо нетрудоспособным родителям. Кроме того, в реестре окажутся должники, находящиеся в розыске у сотрудников органов принудительного исполнения и не погасившие задолженность, — добавила Татьяна Аксютина. – Информация о должнике будет находиться в открытом доступе до полного погашения задолженности по алиментам. Частичная уплата долга не станет основанием для исключения из реестра».

ИА “Орелград”