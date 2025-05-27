Водитель автобуса ответил за перелом позвоночника у пассажира

Дело о ДТП рассмотрел суд во Мценске.

Орловский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел жалобу водителя автобуса. Ранее мужчина был признан Мценским районным судом виновным в нарушении Правил дорожного движения, которое повлекло причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Облсуд не нашел основания для изменения или отмены решения суда первой инстанции и оставил его в силе. В пресс-службе Мценского районного суда пояснили, что на водителя пассажирского автобуса административное дело было заведено по части 2 статьи 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В его основу лег инцидент, случившийся в октябре 2024 года. Фигурант дела работал на маршруте, управляя пассажирский автобусом марки ПАЗ. Он был наемным работником, сам автобус принадлежит юридическому лицу. ПАЗ работал на маршруте Мценск – Высокое – Мелынь. Информации пресс-службы суда, водитель «не выбрал безопасную скорость для движения и при переезде возвышенности допустил при съезде с нее». Маневр оказался таким резким, что женщина, сидевшая в конце салона, аж подпрыгнула на сидении и получила серьезную травму.

«Для пассажира поездка обернулась травмой позвоночника в виде компрессионного перелома тела 1-го поясничного позвоночника, – уточняет пресс-служба суда. – В ходе разбирательства по делу водитель не отрицал нарушение им Правил дорожного движения при указанных в протоколе об административном правонарушении обстоятельствах. Оспаривал факт причинения телесных повреждений потерпевшей».

По версии водителя, переезжая возвышенность на автодороге, при съезде с нее, «произошел небольшой прыжок автобуса». На конечной остановке к нему обратилась женщина-пассажир и попросила отвести ее в больницу. Он вызвал скорую медицинскую помощь и сотрудников Госавтоинспекции, после чего пострадавшую скорая увезла в больницу. Защита водителя считала, что эксперт не установил причинно-следственную связь между действиями водителя и наступившими для пассажира последствиями в виде перелома позвоночника, повлекшего вред здоровью средней тяжести.

«Пассажир имеет заболевание позвоночника, которое может привести к его перелому в любой жизненной ситуации», – такова была позиция защиты. Однако судья установил, что причинение вреда здоровью потерпевшей все-таки находится в прямой причинно-следственной связи с действиями водителя, которому назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

ИА “Орелград”