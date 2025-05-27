Больница Семашко снова принимает пациентов с острым инфарктом миокарда

27.5.2025 | 13:15 Медицина, Новости

Для их лечения в орловском медучреждении применяют новый метод.

Фото: vk.com/bsmpsemashko

Об этом рассказали в соцсетях больницы.

Речь идёт о «эндоваскулярном восстановлении проходимости сосуда с возможным стентированием». Метод применяется не только в случаях острого инфаркта миокарда, но и при других заболеваниях, которые относятся к категории острого коронарного синдрома. Например, это нестабильная стенокардия.

После поступления в больницу пациента доставляют в рентгенохирургическую операционную. Здесь проводится диагностическая коронарография (исследование артерий с помощью рентгена).

Врачи выбирают тактику лечения – консервативную или оперативную. В последнем случае операция проводится сразу же после коронарографии.

Как пояснили в учреждении, сейчас в больнице имени Семашко для такой работы есть всё нужное оборудование, а также медицинские кадры. Первые новые пациенты, попавшие сюда в связи с острым коронарным синдромом, уже идут на поправку.

Известно, что один из них — это 88-летняя женщина. Её доставили из одного из районов области. Орловчанка находилась в критическом состоянии. Однако сейчас она уже готовится к выписке — после операции.

ИА «Орелград»


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