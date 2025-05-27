Ковчег с мощами патриарха Тихона привезут в Орел

Поклониться святыне верующие смогут в августе.

Архиерейский совет Орловской митрополии РПЦ утвердил график принесения в Орел ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. Сообщается, что встреча святыни состоится 2 августа в 22:30 в Успенском (Михаило-Архангельском) соборе. Верующие смогут поклониться святыне до 4 августа. Одним из вопросов, включенных в повестку дня заседания, также стало проведение 9 сентября 2025 года в 18:30 торжественного концерта в Орловском государственном институте культуры, посвященного 100-летию со дня кончины святителя Тихона, добавили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

Напомним, в этом году отмечается 100-летие со дня кончины святого Тихона Московского. В связи с этим по всей России запланировано проведения множества мероприятий. Самой массовой акцией и станет принесение ковчега с мощами святого, которое охватит 90 крупных городов России и Белоруссии. Сопровождаться торжественными мероприятиями, такими как концерты, и научными мероприятиями, такими как круглые столы, лектории и научные конференции.

Кстати, акция уже стартовала, проводится она по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Старт она взяла 6 апреля 2025 года от Донского монастыря в Москве, а завершится 9 октября. Тихон был одиннадцатым патриархом. На этот пост его избрали после восстановления патриаршества в России, на Поместном Соборе Православной Российской Церкви 1917-1918 годов. Исторический факт: после трех туров голосования патриарха решено было выбирать при помощи жребия и выбор пал на митрополита Тихона.

Интронизация была совершена 21 ноября в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, причем Тихон предстал на ней в очень редкой зеленой мантии. Патриарх Тихон подвергался гонениям со стороны новой власти, его отправляли в ссылку, на него заводили уголовные дела. Он умер 7 апреля 1925 года, и до 1991 года его мощи считались утраченными. Однако в ноябре 1991 года в Малом соборе Донского монастыря произошел пожар.

При восстановительных работах были обнаружены останки, которые были идентифицированы как мощи святителя Тихона. Их обретение состоялось 22 февраля 1992 года. В настоящее время они покоятся в Большом соборе Донского монастыря города Москвы. В 1981 году решением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей, Патриарх Тихон был канонизирован в лике исповедников а в 1989 году был прославлен Архиерейским Собором Русской Православной Церкви.

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ИА “Орелград”