В воронежском облсовете поддержали орловскую инициативу

27.5.2025 | 13:25 Новости, Транспорт

Ранее орловский парламент официально выступил за ограничения в пользовании средствами индивидуальной мобильности.

Фото: vestiorel.ru / Анастасия Мельникова

Орловский областной Совет народных депутатов направил обращение в Правительство России. Оно касается возможного ужесточения правил передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты.

Как сообщает пресс-служба воронежского парламента, орловское обращение обсудили на местном Комитете по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности. Здешним депутатам понравилось предложение орловцев.

«Члены комитета поддержали данную инициативу», – информирует пресс-служба.

Глава комитета Владимир Верзилин привёл текущую статистику МВД. Согласно этим данным, в 2024-м число ДТП с участием СИМ в России выросло примерно на 50%. Треть аварий произошли на тротуарах или в пешеходных зонах.

В результате этих происшествий пострадали около 4 тысяч человек. 1,4 тысячи из них – несовершеннолетние.

ИА «Орелград»


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