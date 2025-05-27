Дело о выборе подрядчика для школы возобновили

Спор о ремонте лицея № 32 после суда рассмотрит УФАС.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области возобновила рассмотрение дела, возбужденного по признакам нарушения МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» норм Федерального закона «О защите конкуренции» при проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение капитального ремонта здания лицея № 32 имени И.М. Воробьева в Орле. В деле также участвует заявитель – столичная компания ООО «Управление капитального строительства».

Дело было возбуждено на основании приказа Управления ФАС в августе 2024 года. Муниципального заказчика заподозрили в необоснованном признании заявки ООО «Стройкомплект» соответствующей условиям конкурса. В сентябре 2024 года рассмотрение антимонопольного дела было приостановлено, поскольку в Арбитражном суде Орловской области начало рассматриваться аналогичное дело. Антимонопольщики решили, что выводы суда будут иметь значение для рассмотрения антимонопольного дела.

В середине апреля 2025 года суд вынес решение, апелляционная жалоба на него подана не была. В связи с этим рассмотрение антимонопольного дела возобновлено. Что касается арбитражного процесса, то иск подала администрация города Орла к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Орловской области о признании частично недействительным решения антимонопольного органа, впоследствии послужившего поводом для возбуждения антимонопольного дела.

А поводом для проведения антимонопольной проверки изначально послужило обращение, поступившее в УФАС из Управления Федерального казначейства по Орловской области. Извещение о закупке было размещено комиссией МКУ «ОКЗ» в единой информационной системе в январе 2024 года. Начальная максимальная цена контракта составляла 225,412 миллиона рублей. На участие в конкурсе было подано четыре заявки, которые были признаны соответствующими и допущены к участию Победитель – ООО «Стройкомплект» – выиграл торги с ценовым предложением 222,312 миллиона рублей.

Финансируется ремонт в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» национального проекта «Образование». Одним из условий конкурса было наличие опыта реализации подобных проектов. У заказчика вопросов к этому не возникло, а вот антимонопольный орган пришел к выводу, что победитель закупки так и не представил документы, подтверждающие его опыт выполнения аналогичных работ.

По мнению антимонопольщиков, «Стройкомплект» представил в составе заявки только договоры субподряда, «не свидетельствующие о наличии у него опыта выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта) в совокупном объеме возникающих обязательств». Комиссия УФАС пришла к выводу, что указанного подрядчика не должны были допускать к торгам, и с этим выводом согласился арбитраж – в удовлетворении иска администрации города Орла было отказано.

ИА «Орелград»