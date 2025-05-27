В Орловской области каждому дадут право на библиотеку

Облсовет рассмотрит поправка в Закон «О библиотечном деле в Орловской области».

Президиум Орловского облсовета народных депутатов утвердил повестку дня майской сессии. В числе прочего в нее включен вопрос о внесении изменение в региональный закон «О библиотечном деле в Орловской области». Законопроектом вносятся изменения уточняющего характера, а именно: конкретизируются перечень актов, регулирующих вопросы доступа к фондам библиотек, основных услуг и условий их предоставления.

Согласно законопроекту, правовую основу организации библиотечного дела в Орловской области составляют основы законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральный закон «О библиотечном деле», принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные нормативные правовые акты Орловской области в области библиотечного дела.

В новой редакции планируется изложить часть статьи 4. Ее обновленная редакция будет гласить: «Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории Орловской области. Право граждан на библиотечное обслуживание обеспечивается: созданием государственной и муниципальной сети общедоступных библиотек, бесплатно осуществляющих основные виды библиотечного обслуживания; многообразием видов библиотек, государственным протекционизмом в деле создания юридическими и физическими лицами библиотек независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, специализации и масштабов деятельности; путем предоставления доступа к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека».

Тем временем в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась выставка «В бурном потоке шуршащих страниц…». Она посвящена Общероссийскому дню библиотек, который празднуется 27 мая. Эта памятная дата была закреплена указом президента РФ в 1995 году, а отправной точкой послужило то, что в этот день в 1795 году императрица Екатерина II учредила Императорскую публичную библиотеку, которая с 1992 года называется Российской национальной библиотекой.

«Материалы в периодических изданиях: «Библиотека», «Социс», «Мировая экономика и международные отношения», «Огонек» и др., предлагают размышления о будущем книги и библиотеки в эпоху электронной революции, – пояснили в «Бунинке», рассказывая о выставке. – Экспертное сообщество сходится во мнении, что библиотека в современной ее специфике противостоит мертвящим силам беспамятства и отчуждения, и, возможно даже, находится на переднем крае этого противостояния».

ИА «Орелград»