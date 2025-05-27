О причинах наркомании расскажут в Орле

В Орле стартовала выставка «Наркомания: причины, последствия, профилактика».

С 26 мая по 26 июня 2025 года в отделе документов на иностранных языках Орловской областной библиотеки им. И. А Бунина работает выставка «Наркомания: причины, последствия, профилактика!». Как пояснили организаторы, она посвящена месячнику антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. В составе экспозиции представлена разнообразная информация о причинах распространения наркомании, механизмах формирования и симптомах наркотической зависимости, особенностях действия наркотиков и последствиях их употребления.

«Вы узнаете, как предотвратить тягу к наркотикам у детей, что могут сделать родители, чтобы помочь детям противостоять наркотикам, как вовремя выявить проблему и правильно реагировать на это, – обещают в «Бунинке». – Особый интерес представляет издание Е.Н. Двиняниновой «Профилактика наркозависимого поведения». В книге представлены основные теоретические сведения по проблеме наркомании, приведены ситуационно-ролевые игры, диагностические методики, программа психологического тренинга, предусматривающая развитие навыков общения, решения конфликтных ситуаций».

Еще одна тематическая выставка под названием «Не отнимай у себя завтра» приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией, который отмечается 26 июня. Работать она будет с 26 мая по 7 июля 2025 года в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина. Данная экспозиция также открыта в рамках проведения Всероссийского месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни.

«Мероприятие разработано в контексте реализации долгосрочной областной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2021-2025 годы», – уточнили в «Бунинке». – Среди многих проблем, стоящих сегодня перед российским обществом, проблема наркомании, как глобальная угроза здоровью населения страны и национальной безопасности, занимает одно из первых мест. Особенно губительно употребление наркотиков в молодежной среде. Совместные действия власти и общества в борьбе с «наркотической эпидемией» отражены в общественно-политических изданиях: «Власть», «Российская Федерация сегодня» «Социологические исследования», «Законность», «Нарконет» и др.».

Кроме того, на выставке представлены журналы «Молодежь и общество», «Социально-гуманитарные знания», «Клуб» и др., материаы которых описывают разнообразные формы молодежного и подросткового досуга, призванные минимизировать влияние наркотической субкультуры. «На страницах этих журналов публикуются дневниковые исповеди, интервью, деловая и практическая информация. Кроме периодических изданий выставка включает книжную подборку по профилактике наркомании», – добавили в библиотеке.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»