Владимир Якушев: 827 бойцов СВО победили на предварительном голосовании «Единой России»

Более тысячи стали кандидатами от партии

В «Единой России» подвели промежуточные результаты электронного предварительного голосования, которое проходило с 19 по 25 мая в 57 регионах страны. Об итогах рассказал секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев. Более 3 млн человек сделали свой выбор среди 22 тысяч кандидатов, которые представят партию в разных выборных кампаниях осенью.

– Такое количество избирателей, принявших участие в предварительном голосовании, делает нашу процедуру серьезной и легитимной, – убежден Владимир Якушев.

Внутрипартийный отбор кандидатов проводят регулярно с 2009 года. ЕР – единственная партия в стране, которая осуществляет эту процедуру. По словам Владимира Якушева, процесс позволяет обновить партийные списки, вовлечь в политическую жизнь представителей различных профессий и возрастов. Так, в 2025 году 44% кандидатов ЭПГ – женщины. Порядка 29% – молодые люди до 35 лет.

– Партия выполняет задачу, поставленную Президентом, по вовлечению фронтовиков в политическую и общественную жизнь. Это – приоритет «Единой России». 1 116 ветеранов СВО подали заявки на ЭПГ. Победителями стали 827 челововек, – сообщил Владимир Якушев.

В Орловской области участниками предварительного голосования стали 95 человек: преподаватели, медики, предприниматели, студенты, участники спецоперации и представители других сфер жизни.

– Годы проведения предварительного голосования доказали, что это эффективный подход к формированию списка кандидатов от партии, который позволяет избирателям самим определить, кто представит их интересы на выборах в законодательные и представительные органы власти, – считает секретарь Орловского регионального отделения «Единой России» Леонид Мазулевский.

Процедура также способствует повышению доверия граждан к избирательному процессу и политической вовлеченности россиян. Такое мнение выразила политолог, руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, член ОП РФ Дарья Кислицына.

– Значимо, что высокий уровень поддержки от «Единой России» получили наши Герои. Более тысячи кандидатов на предварительном голосовании – участники и ветераны СВО. Это важное подтверждение того, что люди доверяют тем, кто делом доказал свою преданность стране, – считает Дарья Кислицына.