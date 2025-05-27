Компания из Тюмени обеспечит безопасность 145 орловских мостов  

Определен подрядчик для осмотров транспортной инфраструктуры.

На открытый конкурс подана только одна заявка. ООО «Подразделение транспортной безопасности «МИРТРАНС» запросило за свои услуги 19 656 000 рублей. 23 мая КУ ОО «Орелгосзаказчик» подписал контракт. Услуги будут оказываться с 1 июня и до конца 2025 года.

В обязанности подрядчика входит ежедневное автопатрулирование 145 мостов. Сотрудники компании должны проводить внешний визуальный осмотр зон транспортной безопасности объектов инфраструктуры, критических элементов, их границ; выявлять нарушителей, совершение или подготовку к совершению актов незаконного вмешательства.

В случае необходимости сотрудники компании будут эвакуировать физических лиц и транспортных средств, а также работников объектов транспортной инфраструктуры в безопасную зону на расстояние, обеспечивающее защиту от возможного поражения. Также в обязанности подрядчика входит установка информационных знаков, запрещающих движение. Могут использоваться средства для принудительной остановки транспорта.

По данным kartoteka.ru, ООО “ПТБ “МИРТРАНС” зарегистрировано в Тюмени в 2017 году. Численность персонала – до 15 человек. Чистая прибыль компании в 2024 году превысила 18,4 млн рублей. Генеральный директор Павел Вагин, учредитель – Елена Вагина.

ИА “Орелград”