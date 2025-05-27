Суд разрешил мэру Мценска цитировать ругательные граффити в адрес депутатов

Районный суд Орловской области рассмотрел иск о защите чести на два миллиона.

Депутат горсовета Мценска Валентин Митрофанович Александров потребовал компенсации морального вреда от главы Николая Кочетаева и администрации города.

23 августа 2024 года на очередной сессии горсовета Николай Кочетаев при обсуждении вопросов сказал: «…Валентин Митрофанович, почитайте, как про Вас народ на башне написал, как Вас называют». На указанное высказывание Александров отреагировал спокойно, не поняв, что речь может идти о чем-то негативном: «Пишите, что хотите, пишите, что хотите. Это даже хорошо». После чего Кочетаев пояснил: «…с трудом представляю, что может быть хорошо, в названии «вор» и «убийца». Такие слова принесли серьезные морально-нравственные страдания, выразившиеся в глубочайших переживаниях, которые привели к ухудшению состояния здоровья. У депутата случился гипертонический криз, он был вынужден обратиться за помощью к медикам.

Валентин Александров никогда не привлекался к уголовной и административной ответственности. Фразы, произнесенные на сессии Мценского городского Совета народных депутатов, он посчитал существенным вредом доброму имени, чести, достоинству личности и деловой репутации. Депутат обратился в суд с требованием взыскать солидарно с администрации города Мценска и главы Николая Кочетаева компенсацию морального вреда в размере 2 000 000 рублей. Кроме того, попросил обязать ответчиков вынести в средствах массовой информации официальное опровержение.

По мнению депутата, о ком именно идет речь в надписи на башне, точно сказать нельзя. Фамилия “Александров” весьма распространенная, не уникальная. Языковых средств в содержании надписи, указывающих на имя и отчество, занимаемой должности, нет. Реплика появилась не на доме, где проживает истец. Однако Кочетаев по своему личному внутреннему убеждению отнес содержание граффити на башне к личности депутата.

Оспаривая иск, сторона ответчика указала, что Николай Кочетаев о том, что Александров В.М. является «вором» и «убийцей», не заявлял, оскорблений в его адрес не высказывал. Чиновник просто сообщил о находке. Так, с мая по октябрь 2024 года проходил ремонт фасада башни здания администрации. Все выполненные работы фиксировались на мобильный телефон. После смывки старой краски со здания на фасадах имелись надписи – <…>, Александров, <…>. Их показали подрядчику и также зафиксировали на камеру.

По делу была назначена судебная комплексная фоноскопическо-лингвистическая экспертиза, ее провели эксперты ФБУ ФБУ Воронежский РЦСЭ.

«В высказывании сообщается о негативной оценке Александрова В.М. жителями города Мценска в прошлом (Кочетаев Н.А. не выражает согласия с лицами, нанесшими в прошлом надписи об Александрове В.М., и их позицией, не солидаризуется с ними). Собственной негативной или унизительной оценки личности Александрова В.М. Кочетаев Н.А. не дает, о совершении Александровым В.М. противоправных действий, осуждаемых обществом, не сообщает».

Доводы истца, что граффити не относит к нему, судом отклоняются, поскольку Валентин Александров ранее являлся главой, а фраза была обнаружена под слоем краски на здании администрации города. Более того, Александров в ходе рассмотрения дела не отрицал, что при выборной кампании имели случаи написания в его адрес оскорбительной фразы <…> на зданиях и жилых домах.

Суд указал, что высказывания Кочетаева не содержало оскорблений в грубой форме, либо ненормативной лексики. Он просто сообщил об отрицательном отношении неких жителей к Александрову в прошлом, факт которого выявлен в ходе ремонта здания администрации. В удовлетворении исковых требований отказано.

Решение может быть обжаловано.

ИА “Орелград”