Орловец Александр Никишин набрал первое очко в НХЛ

27.5.2025 | 12:12 Новости, Спорт

Он отдал пас на победный гол.

Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

Это произошло в хоккейном поединке «Каролины Харрикейнс» с «Флоридой Пантерз». Матч являлся четвёртой игрой финала Восточной конференции Кубка Стэнли.

Наш земляк провёл на льду 18 минут 53 секунды.

Как сообщает www.sports.ru, Никишин, выступающий за «Каролину», отдал пас Логану Станковену. Тот забил шайбу в ворота.

Игра завершилась со счётом 3:0. Счёт в серии составляет 3:1 в пользу «Каролины».

Этот матч в рамках НХЛ стал для воспитанника орловского спорта уже третьим.

ИА «Орелград»


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