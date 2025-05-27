Объем федеральных дотаций сократился на 194 миллиона рублей

Исполнение бюджета за первый квартал 2025 года обсудят депутаты облсовета.

Вопрос об исполнении бюджета Орловской области по итогам первого квартала 2025 года рассмотрят на майской сессии депутаты Орловского облсовета. В повестку дня данный вопрос включен по решению президиума регионального парламента. Сам отчет ранее утвердило областное правительство, его экспертизу провела региональная Контрольно-счетная палата. Областной бюджет за первый квартал 2025 года исполнен по доходам в сумме 11,45 миллиарда рублей, или 19,6 процента от прогнозируемого годового объема.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года доходы уменьшились на 8,8 процента, или на 1,098 миллиарда рублей. По расходам бюджет исполнен в сумме 12,489 миллиарда рублей, или 21 процент от плана года. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года расходы уменьшились на 4,5 процента, или на 593,021 миллиона рублей. В целом бюджет исполнен с дефицитом в размере 1,039 миллиарда рублей. Для сравнения, годом ранее дефицит бюджета составлял 534,315 миллиона рублей.

В структуре безвозмездных поступлений из федеральной казны за отчетный период времени на долю дотаций пришлось 65 процентов, субсидий – 20 процентов, субвенций – 9 процентов, иных межбюджетных трансфертов – 6 процентов. Объем поступивших дотаций составил 2,218 миллиарда рублей, или 25 процентов от утвержденного плана. Относительно аналогичного периода 2024 года общий объем дотаций из федерального бюджета уменьшился на 194,67 миллиона рублей, или на 8,1 процента.

Субсидии поступили в общей сумме 694,77 миллиона рублей, что составило всего 7,8 процента от плана. КСП, например, подсчитала, что при утвержденных годовых плановых назначениях по 70 видам субсидий в первом квартале 2025 года отсутствовали поступления по 42 видам субсидий. Например, в отчетном периоде не поступали субсидии на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения, хотя плановые назначения на весь текущий год составляют 1,926 миллиарда рублей.

Регион в первом квартале не получил субсидии на модернизацию коммунальной инфраструктуры (плановые назначения – 303,73 миллиона рублей), на создание мемориального комплекса «Судбищенская битва» (плановые назначения – 270 миллионов рублей), на оснащение медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (плановые назначения 151,632 миллиона рублей), на реализацию проектов комплексного развития территорий (плановые назначения – 132,37 миллиона рублей), на преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей (плановые назначения 97,497 миллиона рублей). Впрочем, многие субсидии являются «сезонными», они просто поступят позже.

ИА «Орелград»