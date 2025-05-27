Орловцы вдвое нарастили уплату налогов по спецрежимам

Плательщики специальных налоговых режимов уплатили в бюджет порядка 32 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, применяющие специальные режимы налогообложения плательщики перечислили в бюджет 31,8 миллиона рублей, превысив прошлогодний показатель почти на 15 миллионов рублей. Особо налоговики отмечают тот факт, что 26,6 миллиона рублей поступило в бюджет после самостоятельного уточнения налогоплательщиками своих обязательств. В данном случае показатель прошлого года превышен на 15,3 миллиона рублей.

Речь, прежде всего, идет о тех, кто применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) и патентную систему налогообложения (ПСН). Хотя существуют и другие спецрежимы, в том числе налог на профессиональный доход, предназначенный для самозанятых, единый сельскохозяйственный налог, который пополняет муниципальные бюджеты. С этого года в регионе начал действовать режим АвтоУСН, но пока он казне не приносит больших поступлений.

«Специальные режимы налогообложения охватывают все категории бизнес-сообщества: начиная с тех, кто только делает первые шаги в предпринимательстве и заканчивая организациями с многолетним опытом и стабильным доходом, – говорят в региональном УФНС. – Подобрать оптимальную систему налогообложения для бизнеса можно в интерактивном режиме с помощью сервиса ФНС России «Выбор подходящего режима налогообложения». Сервис подберет режим в зависимости от категории плательщика, размера годового дохода и количества наемных сотрудников, а также с учетом ряда особенностей, например, производство подакцизных товаров или майнинг цифровой валюты».

К слову, по итогам первого квартала 2025 года в структуре налоговых доходов бюджета Орловской области налог на доходы физических лиц занимает 34 процента, налог на прибыль организаций – 28 процентов, акцизы на нефтепродукты – 19 процентов, налог на имущество организаций – 9 процентов, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 6 процентов, транспортный налог – 1 процент. На все остальные налоги приходится 3 процента платежей.

«По состоянию на 1 мая 2025 года более 20 тысяч орловских плательщиков применяют упрощенную систему налогообложения и порядка 7,5 тысячи – патентную систему, – добавили в областной налоговой службе. – В общей сумме 93 процента от количества состоящих на учете в региональном управлении налоговой службы индивидуальных предпринимателей и юридических лиц применяют в своей деятельности указанные специальные налоговые режимы».

ИА «Орелград»