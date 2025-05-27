Орловский ТФОМС заработал 3,8 миллиарда рублей

Отчет о работе системы обязательного медстрахования представили в облсовете.

Исполняющий обязанности главы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области Константин Бобраков проинформировал депутатов Орловского облсовета об исполнении бюджета ТФОМС за первый квартал 2025 года. По доходам он исполнен на 25 процентов, по расходам на 21,3 процента. Основной источник доходов — межбюджетные трансферты из Федерального фонда ОМС, составляющие 25 процентов от плана года.

Доходы ТФОМС составили 3,801 миллиарда рублей, расходы – 3,251 миллиарда рублей. Годовой план по доходам составляет 15,221 миллиарда рублей. Федеральный фонд ОМС в качестве субвенции на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области в первом квартале перечислил 3,753 миллиарда рублей. Еще 8,551 миллиона рублей ТФОМС получил от штрафов, санкций, возмещения ущерба, неустоек и пеней, уплаченных в соответствии с законом или договорами в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования.

Межбюджетные трансферты, переданные бюджету Фонда из бюджета ФОМС, составили 3,623 миллиона рублей, в том числе: 3,589 миллиона рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала; 33,6 тысячи рублей – на стимулирующие выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.

Прочие межбюджетные трансферты, переданные орловскому ТФОМС из территориальных фондов обязательного медицинского страхования других регионов в рамках межтерриториальных расчетов за медицинскую помощь, составили 35,795 миллиона рублей. Доходы Фонда от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 493,1 тысячи рублей.

«Во время рассмотрения представленных сведений депутаты вновь затронули тему кредиторской задолженности медицинских организаций области, приведя в пример Шаблыкинскую центральную районную больницу, – добавили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов. – По словам главного врача учреждения, на сегодняшний день кредиторская задолженность больницы достигла суммы 30 миллионов рублей и продолжает увеличиваться примерно на 1 миллион рублей каждый месяц. Депутаты планируют детально изучить возможные пути выхода из сложившегося положения конкретного медицинского учреждения на ближайшем заседании профильного комитета».

ИА «Орелград»