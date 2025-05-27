Орловец незаконно начислил себе 130 тысяч рублей зарплаты

27.5.2025 | 16:20 Криминал, Новости

Его наказали крупным штрафом.

Фото: ИА «Орелград»

Дело рассматривалось в Новосильском районном суде. Жителя райцентра признали виновным по статьям «присвоение» и «кража».

На момент совершения преступления он занимал должность директора одного из предприятий. Воспользовавшись положением, он начислял себе «лишнюю» зарплату, не положенную по закону, переводя деньги на личный банковский счёт.

В общей сложности, организация потеряла около 130 тысяч рублей. «До направления дела в суд ущерб был возмещён в полном объеме», – указали в прокуратуре Орловской области.

По итогам рассмотрения дела суд оштрафовал мужчину ещё на 150 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


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