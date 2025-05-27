В Карелии открыли улицу в честь орловского священника

Она носит имя протоиерея Василия Ермакова.

Улица находится на острове Риеккалансаари. Здесь находится дом, где священник бывал на отдыхе.

Информация о появлении новой улицы была опубликована ещё в феврале этого года, когда исполнилось 85 лет со дня кончины Василия Ермакова. Однако официальное открытие состоялось накануне, сообщают «Вести-Орёл». Его приурочили к празднику острова (который проводят, ориентируясь на православный праздник в честь Николая Чудотворца).

Василий Ермаков родился в Болхове в 1927 году. Впоследствии его жизнь оказалась связана с Петербургом. Он считался одним из самых авторитетных священников северной столицы.

Орловец ушёл из жизни в 2007. Через год в Болхове в его честь назвали улицу и переулок.

ИА «Орелград»