В Орле с ООО взыскали деньги за навязанное образование

27.5.2025 | 16:40 Закон и порядок, Новости, Образование

Компания «Эдэкс» должна выплатить около 200 тысяч.

Фото: ИА «Орелград»

О деле рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

Ведомство обратилось в суд для защиты прав потребителя. ООО «Эдекс» отказывалось возвращать ему деньги, уплаченные за образовательные услуги. Известно, что потребитель решил отказаться от получения данного образования.

Гражданское дело рассматривалось Советским районным судом Орла.

В итоге иск удовлетворили. Суд расторг договор на оказание услуг, а также взыскал с компании стоимость образования, проценты за пользование чужими средствами, компенсацию морального вреда и штраф за нежелание решать вопрос в добровольном порядке.

В общей сложности с ООО «ЭДЭКС» взыскали около 222 тысяч рублей.

«Решение суда вступило в законную силу», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»


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