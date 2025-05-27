Сдачу ЕГЭ в Орловской области взяли под контроль

Региональный ситуационно-информационный центр заработал в Орле.

Региональный ситуационно-информационный центр Орловской области начал работать в связи со стартом сдачи Единого государственного экзамена. Его основная функция — контроль за объективностью и прозрачностью проведения ЕГЭ на территории региона. В центре «работают» специально подготовленные общественные наблюдатели. В их число входят сотрудники городских и районных управлений и отделов образования, педагоги, студенты, родители. Они следят за тем, чтобы участники и сотрудники экзаменационных пунктов соблюдали установленные правила.

«На протяжении всех дней проведения ЕГЭ в регионе работают «горячие линии», куда могут обратиться как учащиеся, так и их родители с вопросами или замечаниями, – сообщили по этому поводу в Региональном центре оценка качества образования (ОРЦОКО). – Таким образом, государственная итоговая аттестация проходит в условиях максимального контроля и открытости, что, безусловно, способствует повышению доверия к результатам экзаменов и качеству образования в целом».

Что касается ЕГЭ, то основной период стартовал 23 мая с экзаменов по химии, литературе и истории. Испытания проходят в 20 пунктах проведения экзаменов (ППЭ), открытых на базе образовательных организаций. Все ППЭ оснащены рамками металлодетектора и офлайн-видеонаблюдением, в помещениях установлены подавители сигналов подвижной связи и онлайн-видеонаблюдение. Два пункта проведения экзаменов оборудованы для участников с ограниченными возможностями здоровья.

В ОРЦОКО пояснили, что сдавать экзамен по химии в этом году решили 457 выпускников средней школы, или на 50 одиннадцатиклассников больше, чем годом ранее. Среди участников ЕГЭ имеются шесть выпускников из школ Курской области. Историю решили сдать 499 одиннадцатиклассников, в том числе двое выпускников из Курской области. По сравнению с прошлым годом количество «историков» выросло на 28 человек. А вот число желающих сдать литературу практически не изменилось – это испытание решили пройти 197 выпускников.

ИА «Орелград»