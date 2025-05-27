Память основателя советской погранслужбы почтят в Орле

Памятное мероприятие пройдет в День пограничника.

Сотрудники Дома-музея Н.С. Лескова проведут мероприятие «На рубежах родины». Оно пройдет в День пограничника, то есть 28 мая. Как сообщили организаторы, мероприятие будет посвящено одному из основателей советских пограничных войск, сыну известного писателя Николая Лескова Андрею Николаевич. «Гости музея познакомятся с биографией этого крупного военного специалиста, а также с историей его книги об отце «Жизнь Николая Лескова», – уточнили в музее.

Андрей Лесков не пошел по стопам отца, хотя и у него имелся писательский опыт. Но он оставил заметный след в истории нашей страны. Андрей родился в 1866 году, в непростое для Николая Лескова время, когда его довольно агрессивно атаковала пресса. Когда мальчику было одиннадцать лет, семья распалась, но Андрей остался с отцом. Николай Лесков отдал сына в военную гимназию, и Андрей Николаевич в царские времена сделал хорошую карьеру в пограничных войсках, которые в то время назывались корпусом пограничной стражи.

С 1893 года служил Андрей в пограничной страже: сначала в чине субалтерн-офицера Ченстоховской бригады пограничной стражи (1893), затем в статусе командира Ченстоховского отряда. В 1896 году его перевели в Крымскую бригаду пограничной стражи, где он по очереди командовал Ялтинским, Феодосийским и Евпаторийским пограничными отрядами. С 1900 года он служил в штабе Отдельного корпуса пограничной стражи в Санкт-Петербурге, с 1911 по 1913 годы командовал отделом 1-й Санкт-Петербургской императора Александра III бригады пограничной стражи, в январе 1914 года произведен в полковники с увольнением в отставку.

В годы Первой мировой войны был призван в ополчение на должность начальника штаба 14-й бригады Государственного ополчения, демобилизован в декабре 1917 года. Затем началась его служба в пограничных войсках ВЧК/ОГПУ. В 1918 году он стал военспецом в Красной Армии, с июля 1919 по 1929 год находился на штабной работе в пограничных войсках. В 1923 году Андрей Николаевич Лесков разработал «Инструкцию службы охраны государственной границы пограничными войсками ГПУ Петроградского пограничного округа», которая являлась основным руководящим документом пограничных войск до выхода «Временного Устава службы пограничной охраны ОГПУ». Кроме того, он преподавал в Высшей пограничной школе ОГПУ.

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ИА «Орелград»