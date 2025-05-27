Под Орлом поездка подростков на мопеде закончилась госпитализацией

27.5.2025 | 10:50 Новости, Происшествия

Школьница решила покатать парня.

Фото: vk.com/public99100082

Об этом рассказали в ГАИ Орловской области. Известно, что девочка родилась в 2010-м году, а парень — в 2011-м.

Авария произошла в Орловском муниципальном округе в селе Солнцево на улице Центральной у дома №42. Всё случилось накануне в 18 часов 10 минут.

Подростки передвигались на мопеде Regulmoto. В какой-то момент он перевернулся. Несовершеннолетних водителя и пассажира доставили в НКМЦ имени Круглой.

В итоге девочку отпустили домой, а парня оставили в больнице.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 9 ДТП. Различные повреждения получили пятеро человек.

ИА «Орелград»


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