Прокуратура помогла разобраться с ненормативной водой

27.5.2025 | 17:00 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Проблему выявили в Глазуновском районе Орловской области.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В прокуратуру обратился местный житель. После этого была проведена проверка. Информация получила подтверждение.

Выяснилось, что вода, которая поставляется в деревню Кривые Верхи (в одно из домовладений), не соответствует нормативам.

Прокурор посчитал, что организация, поставляющая ресурс (МКП «Эконом-сервис»), бездействует. Её директору направили представление.

После этого был пересчитан размер платы за коммунальную услугу. Кроме того, на данный момент проведены работы по промывке трубопровода.

ИА «Орелград»


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