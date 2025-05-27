Прокуратура помогла разобраться с ненормативной водой

Проблему выявили в Глазуновском районе Орловской области.

В прокуратуру обратился местный житель. После этого была проведена проверка. Информация получила подтверждение.

Выяснилось, что вода, которая поставляется в деревню Кривые Верхи (в одно из домовладений), не соответствует нормативам.

Прокурор посчитал, что организация, поставляющая ресурс (МКП «Эконом-сервис»), бездействует. Её директору направили представление.

После этого был пересчитан размер платы за коммунальную услугу. Кроме того, на данный момент проведены работы по промывке трубопровода.

ИА «Орелград»