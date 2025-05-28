В Орловской области купили противогазов на 14 миллионов

Их получит ГКУ ОО «Отряд аварийно-спасательной противопожарной службы».

По результатам рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе принято решение о признании только одной соответствующей требованиям. 27 мая подписан контракт на поставку с ООО «Аптечки первой помощи отраслевые медицинские». Цена – 14 113 068,06 рубля. Подрядчик должен поставить 670 детских противогазов и 1020 взрослых. Срок исполнения контракта – 20 октября 2025 года, указано в ЕИС «Закупки».

По данным kartoteka.ru, ООО “АППОМЕД” зарегистрировано в 2013 году в Москве. Это микропредприятие с численность персонала до 15 человек. Компания являлась исполнителем более 120 госконтрактов. Чистая прибыль в 2023 году составила 49 млн рублей.

ИА “Орелград”