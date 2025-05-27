В орловской глубинке гусыня усыновила лебедят

Их настоящая мать погибла.

Любопытный случай произошёл в Сосковском районе в селе Кирово. О нём рассказала «Орловская среда-плюс».

В селе находится источник преподобного Сергия Радонежского, где живут лебеди. В этом году самку лебедя отловила лиса. Жизнь её потомства оказалась под угрозой.

Местные жители отнесли яйца лебедихи к домашним гусям. В итоге из них благополучно вылупилась целая стайка лебедят. Одна из гусынь стала заботиться о птенцах.

Ожидается, что когда новорожденные птицы окрепнут, орловцы вернут лебедей в их настоящую семью.

ИА «Орелград»