В орловской глубинке гусыня усыновила лебедят

27.5.2025 | 13:40 Новости, Общество

Их настоящая мать погибла.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Любопытный случай произошёл в Сосковском районе в селе Кирово. О нём рассказала «Орловская среда-плюс».

В селе находится источник преподобного Сергия Радонежского, где живут лебеди. В этом году самку лебедя отловила лиса. Жизнь её потомства оказалась под угрозой.

Местные жители отнесли яйца лебедихи к домашним гусям. В итоге из них благополучно вылупилась целая стайка лебедят. Одна из гусынь стала заботиться о птенцах.

Ожидается, что когда новорожденные птицы окрепнут, орловцы вернут лебедей в их настоящую семью.

ИА «Орелград»


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