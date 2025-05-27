В Орле у памятника Дзержинскому снова разбилась «Скорая»

Автомобиль медиков столкнулся с машиной такси.
Авария произошла сегодня днём. О ней сообщает портал «Орловские новости».
«Рядом находился второй экипаж «Скорой». Включив звуковой сигнал, медики поспешили на помощь коллегам», – рассказал очевидец.
О пострадавших пока ничего не известно. Однако автомобили получили заметные технические повреждения.
Напомним, в ноябре минувшего года здесь же случилась другая авария с участием «Скорой помощи». Тогда спецавтомобиль врезался в сам памятник.
ИА «Орелград»