Клычков распределил бонусы на 1 миллион рублей

Средства получат наиболее эффективные муниципальные образования.

Губернатор Андрей Клычков издал постановление о распределении из областного бюджета иных дотаций бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Орловской области. Речь идет о мерах стимулирования по результатам проведения оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения требований бюджетного законодательства и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

Данные анализировались за 2024 год, подобные мероприятия проводятся ежегодно. Лучшие муниципалитеты получают финансовые бонусы, хотя их размере по бюджетным меркам и не очень велик. В этом году губернатор распорядился раздать 1 миллион рублей. Деньги получат: Урицкий район – 203,2 тысячи рублей, Залегощенский район – 199,8 тысячи рублей, Ливенский район – 199,8 тысячи рублей, Орловский муниципальный округ – 198,6 тысячи рублей и Краснозоренский район – 198,6 тысячи рублей.

В этом списке нет Сосковского района, который на днях был отмечен в стенах Орловского областного Совета народных депутатов. Глава этого муниципального образования Роман Силкин представил региональным парламентариям отчет об исполнении местного бюджета за 2024 год. По его данным, доходы составили 221,7 миллиона рублей, превысив прогнозы на 1,7 процента. Более 64 процентов всех расходов касались различных социальных нужд.

«Сокращение административного аппарата позволило сэкономить 2,9 миллиона рублей, – сообщала по этому поводу пресс-служба регионального парламента. – Модернизация отопительного оборудования сэкономит району дополнительно 1,5 миллиона рублей в год. Дефицит бюджета ликвидирован, уровень дотационности снизился до 42,9 процента. В 2025 году планируется общий объем доходов в районе 229,5 миллиона рублей».

Глава района также заверил нардепов в том, что основная доля расходов в этом году будет сосредоточена на социальной сфере и ремонте дорог. Кроме того, продолжится работа по мобилизации доходов и сокращению налогового бремени предпринимателей. По итогам доклада заместитель председателя Орловского облсовета Сергей Потемкин отметил, что «администрация Сосковского района успешно провела работу по улучшению финансовой устойчивости и развитию социальной инфраструктуры».

ИА “Орелград”