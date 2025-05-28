Продукции на 15 миллиардов рублей выпустил орловский АПК

Озвучены итоги социально-экономического развития Орловской области за первый квартал 2025 года.

Показатели социально-экономического развития Орловской области за первый квартал 2025 года характеризуются следующими данными: индекс промышленного производства составил 97,1 процента, в обрабатывающих производствах – 100,2 процента. Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах сложился в сумме 66,9 миллиарда рублей, или 105,3 процента к январю-марту 2024 года, в том числе в обрабатывающих производствах – 59,6 миллиарда рублей, или 106,2 процента.

Такие данные обнародовало региональное правительство одновременно с публикацией отчета об исполнении бюджета региона за первый квартал 2025 года. Сообщается также, что в агропромышленной сфере, по предварительным данным, в январе-марте 2025 года во всех категориях хозяйств объем производства продукции сельского хозяйства составил 15,1 миллиарда рублей, или 116,2 процента в действующих ценах и 108,7 процента в сопоставимой оценке к соответствующему периоду предыдущего года.

Выступая на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов, руководитель регионального департамента сельского хозяйства Евгения Суровцева сообщила, что «Орловская область продолжает демонстрировать уверенный рост». Из ее доклада следовало, что в 2024 году производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств в фактически действовавших ценах составило 154,4 миллиарда рублей, или 111,3 процента пот отношению к показателю 2023 года, в том числе в растениеводстве — 97,3 миллиарда рублей, в животноводстве — 57,2 миллиарда рублей.

«Эти достижения позволили региону занять лидирующие позиции в общероссийских рейтингах: третье место в стране по выращиванию рапса и производству гречневой крупы, второе место в Центральной России по сбору урожая подсолнечника и третьему месту в стране по страховке сельскохозяйственных животных и посевных площадей, – сообщила пресс-служба регионального парламента. – Общий объем инвестиций в сельское хозяйство региона составил около 20 миллиардов рублей, значительная доля которых была направлена на реализацию инфраструктурных проектов. Среди них выделяется проект по строительству мощного завода по переработке растительного масла мощностью до 300 тысяч тонн ежегодно, картофельного хранилища и других производственных объектов».

ИА “Орелград”