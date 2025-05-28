Секреты здорового питания раскрыли в Орле

Книжная выставка открылась в Орле в рамках популяризации ЗОЖ.

Как сообщила Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина, по 19 июня 2025 года в отделе производственной литературы в рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни будет работать книжная выставка «Формула здорового питания». Она также приурочена ко Дню здорового питания и отказа от излишеств в еде. Правильное питание – важнейшая составляющая здорового образа жизни, напоминают организаторы, отмечая, что собранная экспозиция призвана в том числе, помочь каждому заинтересованного человеку выработать комплекс действий, направленных на профилактику болезней.

«Книжная выставка знакомит читателей с литературой, которая поможет сформировать сбалансированный рацион и правильные пищевые привычки, способствующие поддержанию здоровья, – уточнили в «Бунинке». – Все желающие найдут информацию о составе пищи, принципах рационального питания, целебных продуктах и множество рецептов вкусных и полезных блюд».

В частности, посетители выставки могут ознакомиться с такими полезными во всех отношениях изданиями, как «Полная энциклопедия здорового питания», «Еда наш друг, еда наш враг», «Стратегия здорового питания», «Злаки, крупы и бобовые в медицине и кулинарии», «Поваренная книга без соли», «Поваренная книга без сахара», «Учимся готовить салаты», «365 рецептов. Блюда из пароварки», «Блюда из рыбы» и др. Выставка адресована широкому кругу читателей, подчеркнули в библиотеке.

Ранее пресс-служба губернатора сообщала, что Орловская область может присоединиться к проекту «Каждому муниципалитету – умный маршрут здоровья». Его реализует Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» при поддержке Фонда Президентских грантов, Конгресса муниципальных образований России и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

«Проект направлен на содействие развитию на муниципальном уровне инфраструктуры ЗОЖ и создание условий для выбора и ведения здорового образа жизни жителями муниципалитетов, – уточнил в пресс-службе губернатора. – В рамках проекта в регионах России создаются и паспортизируются маршруты здоровья, обучаются инструкторы здорового образа жизни и формируются муниципальные команды любителей ходьбы для участия во Всероссийских межмуниципальных соревнованиях по фоновой ходьбе».

Данный проект реализуется с 2020 года, за это время его участниками стали 100 муниципальных образованиях различных регионов страны. В его рамках было обучено 300 инструкторов ЗОЖ, создано и паспортизировано более 100 маршрутов здоровья. Целью проекта является открытие маршрутов здоровья во всех муниципальных образованиях Российской Федерации. География проекта в 2025-2026 годах охватит не менее 50 муниципальных образований, включая малые города и сельские поселения, из 10 регионов.

«В рамках коммуникационной кампании по привлечению населения к участию в маршрутах здоровья 5 октября 2025 года запланирована Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни»», – уточнила пресс-служба губернатора. Заявки на участие в проекте принимались до 15 мая 2025 года. Подробнее о проекте можно узнать на его официальном сайте.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”