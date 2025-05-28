«Мираторг-Орeл» нарушил правила карантина растений

Компанию привлекли к административной ответственности.

Новость сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Нарушение выявили в этом месяце — в ходе внеплановой проверки документом. Причиной стало несовпадение данных в электронных системах. Они касались информации о перевозке и доставке партий подкарантинной сельхозпродукции.

Выяснилось, что компания осуществила реализацию и перевозку примерно 910 тонн зерна, не оформляя карантинные сертификаты. Продукция вывозилась в Брянскую область на 40 транспортных средствах — с территорий Орловщины, которые находятся на карантине в связи с опасным сорняком, повиликой.

В итоге под угрозой оказалась уже Брянщина, куда мог попасть сорняк. ООО «Мираторг-Орeл» привлкели к административной ответственности в виде штрафа. Сумма не уточняется.

ИА «Орелград»