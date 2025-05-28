Прокуратура потребовала очистить воздух в Северном районе Орла

Стали известны результаты последних проверок.

Напомним, эта проблема поднимается не первый год. Местные жители жалуются на загрязнения воздуха в результате работы промышленных предприятий. В этом месяце стало известно о заведённых административных делах.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, по результатам проведённой проверки установлено, что нарушения экологического законодательства действительно имеют место. «Установлены сверхнормативные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух», – уточнили в ведомстве.

Нарушения допустили ООО «Жилстройиндустрия», «Дорожникъ», «Дорожное предприятие №1», АО «Дорожная служба» и индивидуальный предприниматель. Загрязнения происходили при производстве асфальтобетонной смеси. Источником являлись стационарные объекты.

В отношении организаций природоохранной прокуратурой возбуждены административные дела по статье «нарушение правил охраны атмосферного воздуха». Кроме того, известно о возбуждении дел по ещё трём административным статьям. Это «несоблюдение экологических требований при эксплуатации объектов», «сокрытие или искажение экологической информации» и «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Уточняется, что последние три статьи вменялись «в зависимости от выявленных нарушений».

Также внесены представления об устранении нарушений – руководителям ООО «Жилстройиндустрия», ООО «Дорожникъ» и ООО «Дорожное предприятие №1».

Кроме того, прокуратура направила в Северный районный суд Орла иски, которые обязывают компании «Жилстройиндустрия» и «Дорожникъ» усилить борьбу за экологию. ООО должны обеспечить очистку и обезвреживание промышленных выбросов, доведя показатели до нормативов, а также поставить данные процессы на экологический контроль в установленном порядке.

ИА «Орелград»