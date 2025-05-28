В Орле завершён первый этап испытаний теплосетей

Выявлено 57 повреждений трубопроводов.

18 из них уже устранены. Об этом сообщает филиал АО «РИР Энерго» – «Орловская генерация».

В частности, четыре повреждения нашли в самом центре города, на улице Пролетарская Гора, рядом со зданием мэрии Орла. Сейчас здесь работают специалисты компании. Они уже завершили демонтаж старых труб и приступили к укладке новых, с антикоррозийной защитой.

«Всего в этом районе мы заменим более 300 метров трубопровода диаметром 250 миллиметров», – уточнили в филиале.

Также в компании напомнили, что гидравлические испытания позволяют заранее выявлять и устранять повреждения на теплотрассах. Это обеспечивает бесперебойное теплоснабжение в холодное время года.

ИА «Орелград»