Над Орловщиной сбили ещё 23 дрона врага

Таковы итоги прошедшей ночи.

Об этом в соцсетях заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет. На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», – рассказал он.

В Минобороны России не озвучили точное количество вражеских БПЛА, нейтрализованных именно в нашем регионе. Однако известно, что всего уничтожено и перехвачено 296 дронов (в период с 21:00 27 мая до 07:00 сегодняшнего дня). Кроме Орловской области были атакованы ещё 12 регионов (все — в ЦФО).

ИА «Орелград»