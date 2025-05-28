Над Орловщиной сбили ещё 23 дрона врага

28.5.2025 | 10:23 Важное, Новости, СВО

Таковы итоги прошедшей ночи.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

Об этом в соцсетях заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет. На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», – рассказал он.

В Минобороны России не озвучили точное количество вражеских БПЛА, нейтрализованных именно в нашем регионе. Однако известно, что всего уничтожено и перехвачено 296 дронов (в период с 21:00 27 мая до 07:00 сегодняшнего дня). Кроме Орловской области были атакованы ещё 12 регионов (все — в ЦФО).

ИА «Орелград»


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