Орловские предприятия задолжали банкам 127 миллиардов рублей

Совокупный долг орловского бизнеса составляет примерно два годовых бюджета региона.

В Орловской области совокупная задолженность организаций по полученным кредитам банков и займам по состоянию на начало марта 2025 года, по данным Орелстата, составила 127 миллиардов рублей. Из них просроченная задолженность оценивается всего в 32,7 миллиона рублей, то есть ее доля в структуре общего долга бизнеса перед банками составляет небольшие 0,03 процента. Годом ранее ситуация была примерно такой же – тогда доля просроченных обязательств оценивалась статистиками в 0,04 процента.

Совокупная задолженность орловского бизнеса перед банками эквивалента примерно двум годовым бюджетам Орловской области. Но если посчитать всех кредиторов, то она окажется еще больше. Так, по оценкам Орелстата, на начало марта 2025 года суммарная задолженность по обязательствам орловских организаций составила 245,5 миллиарда рублей, в том числе просроченная – 2,5 миллиарда рублей, или 1 процент от общей суммы задолженности. Это лучше, чем годом ранее, так как по состоянию на начало марта 2024 года доля просроченных обязательств оценивалась в 1,3 процента.

Что касается дебиторской задолженности, то есть долгов перед орловским бизнесом, то в целом по Орловской области по состоянию на начало марта 2025 года она составила 118,9 миллиарда рублей. Доля просроченных обязательств в данном случае составляет 1,8 миллиарда рублей, или 1,5 процента от общего объема дебиторской задолженности. За месяц она выросла на 0,1 процента. Ранее Орелстат сообщал, что в январе-феврале 2025 года в регионе доля убыточных организаций по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 0,8 процентных пункта и составила 33,9 процента.

ИА “Орелград”