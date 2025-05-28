Орловского экс-чиновника оштрафовали за мошенничество

28.5.2025 | 10:35 Криминал, Новости

Он возглавлял отдел образования в Администрации Малоархангельского района.

Фото: ИА «Орелград»

Уголовное дело рассматривал местный суд. Как уточняет прокуратура Орловской области, виновным в мошенничестве признали Николая Ляшенко.

В районной администрации он возглавлял отдел образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта. Ляшенко занимал должность на правах исполняющего обязанности. В то же время он заключил трудовой договор с Малоархангельской школой №2 — причём «пользуясь служебным положением».

Чиновник «по совместительству» взялся за преподавание информатики, но фактически не занимался этой деятельностью. Однако представил в бухгалтерию школы сведения, нужные для получения зарплаты.

В итоге с сентября 2023-го по март 2024-го он незаконно получил около 61 тысячи рублей. Суд оштрафовал его на 100 тысяч.

Ранее Николай Ляшенко был уволен с занимаемой должности по представлению прокуратуры в связи с утратой доверия.

ИА «Орелград»


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