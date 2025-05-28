Область ввела пороги субсидирования муниципальных проектов

Правительство установило правила софинансирования работы над созданием комфортной среды.

Сразу несколько поправок в региональные нормативные акты внесло правительство региона. Они касаются мер поддержки муниципальных образований. Обзор изменений провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Так, в одном случае были внесены изменения в «Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Орловской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды».

В перечень получателей таких субсидий теперь могут включаться наукограды федерального значения – в случае наличия у низ такого статуса. Впрочем, на Орловщине наукоградов РФ пока нет. Но поправки также разрешают субсидировать муниципальные образования, на территории которых реализуются мероприятия, направленные на исполнение поручений президента и председателя правительства Российской Федерации. А таковые могут найтись. Еще одно новшество – размер указанной субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям в 2025-2027 годах не может быть менее 1 миллиона рублей, и это для властей на местах хорошая новость.

Поправки внесены и в паспорт государственной программы «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области». В частности, утверждены правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям на реализацию мероприятий регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Субсидии предоставляются на основании соглашений, заключенных муниципалитетами с региональным департаментом жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения.

Стороны вправе договориться о софинансировании строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, причем софинансирование возможно и для объектов концессионных соглашений. Кроме того, область может финансировать на паях с самим муниципалитетом проведение инженерных изысканий, подготовку и корректировку проектной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры – но только при наличии соответствующих поручений президента и председателя правительства РФ.

«Предельный уровень софинансирования Орловской областью объема расходного обязательства муниципального образования – не более 96 процентов, – отмечают аналитики. – Критерием отбора для предоставления субсидий является наличие объектов коммунальной инфраструктуры, влияющих на достижение показателей и результатов регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры Орловской области», в комплексном плане модернизации систем коммунальной инфраструктуры Орловской области на соответствующий год».

ИА “Орелград”