Около 7000 новых адресов появилось в Орле

Власти города рассказали о плане повышения налоговых сборов.

В 2024 году в городе Орле выполнялись мероприятия по увеличению налоговых баз по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Они предусмотрены планом мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании региональных и местных бюджетов Орловской области. В его рамках управлением градостроительства администрации города Орла в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС) была внесена информация об адресах 6984 объектов недвижимости, которые стали объектами налогообложения. Для сравнения, показатель 2023 года – 3944 таких объекта.

Управлением муниципального имущества и землепользования в минувшем году было проведено обследование 608 земельных участков «на установление соответствия фактического вида использования земель виду разрешенного использования». Была установлена их кадастровая стоимость и выявлено несоответствие разрешенному использованию 12 земельных участков. По данным земельным участкам в БУОО «МР БТИ» были направлены заявления об изменении их кадастровой стоимости.

В соответствии с планом-графиком проведения работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены изменения сведений о правообладателе по 106 объектам недвижимости (в 2023 году – 23), 7697 объектов сняты с кадастрового учета в рамках работ по верификации ЕГРН.

«В 2024 году поступление земельного налога увеличилось по сравнению с 2023 годом на 0,7 процента, налога на имущество физических лиц – на 31,5 процента, – говорится в отчете о деятельности администрации Орла в 2024 году. – Следует отметить, что рост налога на имущество физических лиц в значительной степени обусловлен определением департаментом государственного имущества и земельных отношений Орловской области «Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость».

ИА “Орелград”