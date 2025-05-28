Орловский суд защитил пациента, получившего травму при имплантации зубов

Мужчина отсудил компенсацию за вред здоровью, моральные и физические страдания.

Орловец подал иск против ООО «Стоматология на Автозаводской» за некачественное оказание медицинских услуг. Пациент обратился туда для протезирования зубов. После внесения аванса и проведения осмотра врачом была проведена имплантация. Далее пациент начал испытывать сильные боли и дискомфорт, проявляющийся в онемении языка, нижней губы, левой щеки, покалывании и жжении. Несмотря на жалобы, клиника продолжала лечение. После установки временных коронок симптомы усилились.

Боли не прекратились, явились причиной нахождения пациента в постоянном стрессе. По его словам, начались перебои в сердечном ритме, появилась стойкая бессонница, общая сильная слабость, депрессия. С жалобами и результатами КТ истец обратился к специалистам ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии», где после осмотра врачом челюстно-лицевой хирургии орловцу было дано заключение: невралгия троичного нерва в области иннервации третьей ветки тройничного нерва. Также ему был выдан план лечения по устранению негативных последствий причиненного врачом вреда здоровью. Имплантаты пришлось удалить. Пациент обратился с претензией в клинику, однако в удовлетворении требований было отказано. Тогда последовал иск в Заводской районный суд Орла.

Представитель истца не оспаривала врачебной ошибки, допущенной сотрудниками ООО «Стоматология на Автозаводской», однако, считала завышенным размер ущерба и размер компенсации морального вреда. Ссылалась на то, что оплата услуг была истцу возвращена, а специалисты клиники могли исправить ситуацию, проведя надлежащее лечение.

Суд же подчеркнул, что потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги, если им обнаружены существенные недостатки. Имплантация зубов у мужчины проводилась при наличии истончения костной ткани до верхней костной пластинки нижнечелюстного канала в зоне протезирования (менее 10 мм) без предварительной процедуры наращивания костной. Был выбран имплантат, длина которого не обеспечивала минимальное расстояние до нижнечелюстного канала более 1 мм. Указанные нарушения привели к тому, что имплантаты 36 и 37 зубов частично травмировали проходящую в канале ветвь тройничного нерва, что вызывало болевые ощущения, нарушение речи. Кроме того, выбор имплантата, проникающего в полость нижнечелюстного канала, создал условия для развития воспалительного процесса. Недостатки оказания медико-стоматологической помощи находятся в прямой причинно-следственной связи с необходимостью последующего удаления имплантатов, болезненным состоянием истца и необходимостью последующего дополнительного лечения.

Суд решил взыскать с клиники расходы, связанные с некачественным оказанием медицинских услуг в размере 58 378,15 рубля. Расходами, подлежащими возмещению ответчиком, признаны траты на костную пластику, которые мужчина будет вынужден понести в будущем – 36 092,25 рубля. Взысканы 150 000 рублей денежной компенсации морального вреда. 131 632 рубля 70 копеек составил штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя. Кроме того, клиника должна оплатить 90 000 рублей вознаграждения за проведение судебно-медицинской экспертизы.

Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА “Орелград”