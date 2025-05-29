Орловским аграриям задали новые цели

Они должны нарастить производство, за что им нарастят зарплату.

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Ивановский утвердил изменения, внесенные в паспорт государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области». В частности, общий объем ее финансирования сокращен с 7,51 миллиарда рублей до 7,5 миллиарда рублей. Но основные правки коснулись многочисленных целевых индикаторов.

Например, главной целью теперь является достижение в 2029 году значения индекса производства продукции сельского хозяйства в объеме 126,5 процента по отношению к уровню 2021 года. Отметим, что ожидаемый рост увеличен значительно. Согласно предыдущей редакции программы, власти остались бы довольны, если бы АПК нарастил выпуск своей продукции на 9,1 процента по сравнению с 2020 годом. При этом отдельно выделена цель для производства пищевых продуктов – программа будет считаться успешно выполненной, если в 2029 году в регионе станут производить на 3 процента продуктов питания больше, чем в 2021 году.

Стоит сказать, что здесь индикатор, наоборот, оказался сокращен. Изначально власти региона насчитывали на достижение в 2029 году индекса производства пищевых продуктов в размере 108,7 процента к уровню 2020 года. Для самих аграриев предусмотрен определенный финансовый стимул. Судя по документу в 2029 году их среднемесячная начисленная заработная плата, без учета малого бизнеса, должна составлять 75 287 рублей, тогда как раньше в прогнозах значились куда более скромные 55 905 рублей.

К слову, в настоящий момент заработная плата тружеников сельского хозяйства находится на уровне 59 061 рубль. Но сказывается сезонный фактор – зимой аграрии всегда зарабатывают гораздо меньше, чем летом и осенью. В прошлом году их среднемесячная заработная плата уже превышала планку в 70 тысяч рублей. Так что новые цели аграрной программы не выглядят недостижимыми.

ИА «Орелград»