Читальный зал под открытым небом заработает в Орле

Традиционный летний зал открывает областная библиотека.

Орловская областная библиотека имени И.А. Бунина анонсировала торжественное открытие летнего читального зала «Лето с Бунинкой». Напомним, в последние годы библиотека традиционно использует такой необычный формат работы с читателями. Торжественное открытие нового летнего сезона состоится 3 июня 2025 года в 11:00 на площадке перед зданием учреждения.

Гостей праздника ожидает насыщенная и интересная программа. Так, на литературной площадке будут работать тематические книжные выставки «Отличное лето для отличных книг» и «По страницам сказок Пушкина», которые заинтересуют и взрослых, и детей. Кроме того, организаторы проведут конкурс рисунков, предназначенный для ребятишек. Но на творческую площадку они могут прийти вместе с родителями, бабушками и дедушками, которые тоже получат шанс принять участие в конкурсе рисунков. Ну и какое же лето без и игр? Гостей праздника ожидают интересные конкурсы и викторины, говорят в «Бунинке».

«Лето – пора каникул и отпусков, солнечных дней и путешествий всей семьей, радости и веселья. А еще, конечно, лето – это время читать! Ведь так приятно расположиться в уютном гамаке или кресле, а может на скамейке, где-нибудь на природе, на даче или даже в центре города, открыть любимую книжку и очутиться в волшебном, волнующем мире удивительной истории. Наш праздник – это хорошая возможность провести время интересно и познавательно! Приглашаем всех желающих!», – подытожили в библиотеке.

Также «Бунинка» подготовила выставку «Детство в благополучном формате», приуроченную к Международному дню защиты детей. Она проработает по 11 июня в зале периодики. Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Это необычный праздник, так как он, прежде всего, посвящен защите интересов каждого ребенка и гарантиям обеспечения их основных прав.

«Представленные на выставке периодические издания: «Государство и право», «Вопросы истории», «Социс», «Родина» и др., затрагивают широчайший спектр «детских» проблем – это воспитание и образование, это вопросы дополнительного образования и детского отдыха, это дети-сироты и дети с ограничениями по здоровью, а также семейные проблемы и денежные выплаты и пособия на детей, – говорят организаторы.- День защиты детей существует не столько для детей, сколько для взрослых, чтобы привлечь их внимание к проблемам несовершеннолетних. В этот день стоит помнить о его изначальном смысле — охране прав ребенка. Несмотря на название праздника, речь идет не только о физической защите — источником проблем часто могут стать действия взрослых, идущие вразрез с интересами ребенка».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»