В Орле директор магазина подворовывала деньги

Детали преступления стали известны из обнародованного приговора.

Данное уголовное дело было рассмотрено в открытом судебном заседании в помещении Железнодорожного районного суда города Орла. Местная жительница была признана виновной по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Как следует из текста приговора, женщина работала в торговой сети. Ее назначили директором одного из сетевых магазинов. Таким образом, она несла полную материальную ответственность за утерю, порчу и хищение денежных средств и была наделена административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями.

По сути, денежные средства, принадлежащие компании-владельцу магазина, были вверены ей в соответствие с занимаемым служебным положением. Однако, как установили следствие и суд, в какой-то момент у нее «возник и сформировался преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем оформления фиктивных актов о возврате товара». У женщины имелся свободный доступ к кассам магазина, чем она и воспользовалась.

Как установил суд, она «осуществила ряд тождественных действий, охваченных единым умыслом, а именно путем оформления фиктивных актов о возврате товара, похитила из касс магазина наличные денежные средства в размере стоимости фиктивно возвращенного товара, присвоив их себе, а в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению». Проще говоря, подворовывала она по мелкому. Например, в одном случае оформила возврат пачки чая, на чем «заработала» 379 рублей. Более крупную кражу совершила, фиктивно оформив возврат банки кофе ценой 1299 рублей. Таких примеров в материалах уголовного дела набралось немало. В результате и сумма набралась относительно внушительная.

Подсудимая в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала в полном объеме. Но отказалась от дачи показаний по предъявленному ей обвинению, воспользовавшись правом, предоставленным положениями статьи 51 Конституции РФ. На предварительном следствии она объясняла, что в должности директора магазина имела право отменить покупку товара, осуществить возврат товара, внести и изъять денежные средства посредством сканирования штрих-кода своего личного бейджика.

Поймали ее не сразу, деньги женщина изымала из касс на протяжении нескольких месяцев. В ходе следствия было установлено, что каждая отмена фиксируется в компьютерной базе магазина. При этом фиксируются и данные сотрудника магазина, который отменил товар, сам товар и его стоимость. В ноябре 2024 года он при просмотре видеозаписей операций проверяющие заметили, что директор подозрительно часто пользуется функцией возврата товара, тем самым получая доступ к денежным средствам. Так и выяснилось, что она присваивала деньги себе, проводя фиктивные возвраты. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в доход государства в размере 20 000 тысяч рублей.

ИА «Орелград»