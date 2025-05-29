В Орле проверили долги детсада

Плановую проверку ревизоры провели по распоряжению мэрии.

Информацию о плановой выездной проверке муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад № 84 города Орла обнародовала администрация областного центра. Мероприятие было плановым, его провели сотрудники контрольно-ревизионного отдела мэрии в соответствии с распоряжением администрации города Орла.

Проверкой установлено, в частности, что кредиторская задолженность учреждения составила: по состоянию на 1 января 2024 года – 12,592 миллиона рублей, в том числе просроченная – 10,063 миллиона рублей; по состоянию на 1 января 2025 года – 3,997 миллиона рублей, в том числе просроченная – 1,536 миллиона рублей. Таким образом, кредиторская задолженность детсада за 2024 год уменьшилась в 3,1 раза, хотя осталась при этом довольно большой.

«При выполнении муниципального задания на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов допущены отклонения от установленных показателей объема по двум муниципальным услугам в результате перехода кратковременной группы на режим пребывания полного дня и получения статуса инвалид у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), – отмечено в отчете ревизоров. – При выполнении муниципального задания на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов допущены отклонения от установленных показателей объема человеко-дней. Причинами отклонений явилась сезонная заболеваемость детей».

Ревизоры подсчитали также, что из общего числа детей, посещавших учреждение, к льготным категориям по состоянию на 1 января 2023 года относились 56 детей, по состоянию на 1 января 2024 года – 60 детей. Затраты на работу с детьми-льготниками должны компенсироваться из казны города. Однако, как следует из отчета о проверке, общая сумма не возмещенных главным распорядителем бюджетных средств выпадающих доходов детсада за период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 год составила 538 190,15 рубля. «С целью устранения выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений в адрес руководителя учреждения направлено представление», – отметили ревизоры.

ИА «Орелград»