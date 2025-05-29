Долги орловцев по налогам сократились на 286 миллионов рублей

В снижении суммы долгов помогли «напоминалки» от налоговой.

Как сообщает УФНС России по Орловской области, по состоянию на 1 мая 2025 года совокупная налоговая задолженность в регионе по сравнению с началом этого года снизилась на 286,3 миллиона рублей, или на 6 процентов. Вероятно, немалую роль в этом сыграли «напоминалки» от налоговой службы. Как уже писал «Орелград», любой желающий может подписаться на бесплатную услугу по рассылки уведомлений о наличии налоговой задолженности.

Для этого нужно лишь предоставить налоговикам свое согласие на получение такой рассылки. Сделать это можно при личном обращении в налоговый орган или МФЦ, через своего официального представителя, по почте, через личный кабинет налогоплательщика или по телекоммуникационным каналам связи. Услуга, кстати, очень популярна: в Орловской области на сегодняшний день ею пользуются 49 тысяч налогоплательщиков.

Как говорят в ведомстве, информирование производится один раз в квартал в виде сообщения на телефонный номер или адрес электронной почты. При отсутствии задолженности сообщения не направляются. «Данная услуга позволяет контролировать актуальное состояние расчетов, а также помогает предупредить риски применения мер взыскания задолженности, обеспечительных мер к должнику и иных ограничений, – добавили в пресс-службе УФНС.

Тем временем правительство Орловской области в отчете об исполнении бюджета региона по итогам первого квартала 2025 года указано, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года поступление налоговых доходов в бюджет уменьшилось на 2,9 процента, или на 213,392 миллиона рублей. В частности, снижение поступлений отмечается по налогу на доходы физических лиц (минус 287,853 миллиона рублей) и налогу на прибыль (минус 126,134 миллиона рублей).

Низкий уровень поступлений зафиксирован по налогу на совокупный доход, налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами, налогу на добычу полезных ископаемых, акцизам на алкогольную продукцию и транспортному налогу. В то же время отмечен заметный прирост поступлений по акцизам на нефтепродукты – плюс 190,601 миллиона рублей по сравнению с прошлым годом.

ИА «Орелград»