Общественникам запретили тратить субсидии на банкеты

Правила предоставления субсидий на развитие гражданского общества подправили.

Глава правительства Орловской области Андрей Клычков внес изменения в «Порядок предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета некоммерческим неправительственным организациям на развитие гражданского общества». Напомним, такие гранты выдаются из областного бюджета некоммерческим неправительственным организациям ежегодно. Деньги предназначены на реализацию конкретных проектов. Согласно внесенным поправкам, соискатели обязаны прилагать к заявке смету своего проекта, предусматривающую обязательство о его софинансировании в размере не менее 25 процентов общего объема бюджета проекта.

«В качестве софинансирования расходов на реализацию проекта засчитываются использованные на соответствующие цели денежные средства, иное имущество, имущественные права, а также безвозмездно полученные работы и услуги, труд добровольцев (волонтеров)», – говорится в актуализированном документе. В новой редакции губернатор утвердил цели расходования средств грантов. Например, некоммерческая неправительственная организация (СО НКО) вправе потратить казенные средства на оплату труда своего персонала, но не более 25 процентов от запрашиваемой суммы – такое введено ограничение.

Средства гранта также можно тратить на командировочные расходы в пределах Орловской области, необходимые для реализации проекта, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам, связанные непосредственно с мероприятиями в календарном плане; на офисные расходы (аренда помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный документооборот, почтовые услуги, канцтовары и расходные материалы). Не более 30 процентов средств гранта допускается тратить на приобретение оргтехники.

В данные расходы включается закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения, включая справочные информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение. Закупка оборудования и ПО, не относящихся к проекту, не допускается. Зато расходовать средства гранта можно на разработку и поддержку сайтов, оплату юридических, информационных и консультационных услуг, на проведение публичных мероприятий (конкурсов, фестивалей, семинаров, тренингов, пресс-конференций, обучения). Допускаются издательские, полиграфические и сопутствующие расходы.

За счет предоставленной субсидии СО НКО запрещается приобретать недвижимость, строить и капитально ремонтировать здания и помещения. Нельзя тратить средства гранта на приобретение алкогольной и табачной продукции, предметов роскоши, на организацию торжественных приемов и банкетов, на приобретение автотранспортных средств, на финансирование политических партий, кампаний и акций, подготовку и проведение митингов, демонстраций и пикетирований.

Нельзя их тратить на погашение задолженности организации, уплату штрафов и пеней, на оплату поездок за пределы Орловской области (за исключением поездок, организованных для посещения детьми, молодежью и ветеранами объектов исторического и культурного наследия в пределах Центрального федерального округа), на оказание материальной помощи физическим и юридическим лицам в любом эквиваленте – в денежной или натуральной форме.

ИА «Орелград»