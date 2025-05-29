На Орловщине пересчитали дольщиков жилья

Защиту их прав обсудили в прокуратуре Орловской области.

Там состоялось тематическое межведомственное совещание.

Как сообщает орган надзора, сейчас в нашем регионе строятся 24 многоквартирных жилых дома. Для этого привлекаются средства 1479 граждан (с применением счетов эскроу, которые открыты в уполномоченных банках).

«В настоящее время в едином реестре проблемных объектов региональные объекты отсутствуют», – констатировали в прокуратуре.

Тем не менее, правоохранительные органы держат защиту прав дольщиков на постоянном контроле.

ИА «Орелград»