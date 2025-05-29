Клычков призвал чиновников активнее использовать прямые контракты

29.5.2025 | 11:33 Закон и порядок, Новости

Не все муниципальные образования Орловской области эффективно выполняют задачи нацпроектов.

Фото: Портал Орловской области

Заявление прозвучало на сегодняшнем совещании с главами муниципалитетов. Как обычно, оно началось с подведения текущих итогов исполнения национальных проектов.

Губернатор отметил, что есть и отстающие муниципальные образования. «По 25-му году еле-еле движутся», – указал он. После этого Клычков ещё раз призвал к точному выполнению графиков работ — в противном случае «контракты становятся тяжёлыми».

«Если видим какие-то проблемы — документы в правоохранительные органы, расторгаться. Пока есть время на проведение дополнительных конкурсных процедур», – напомнил он. Однако призвал не злоупотреблять и повторными конкурсами по поиску подрядчиков.

«По ряду объектов удивительно, когда мы проходим вторые торги и входим уже в третьи торги. У нас закон предусматривает возможность заключения прямых контрактов. Понятно, что это контракты, где подрядчики, скорее всего, не зарабатывают ничего. Но надо находить возможность выполнять обязательства», – заключил губернатор.

ИА «Орелград»


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