Орловец задолжал по 107 дорожным штрафам

К злостному неплательщику применили меры принудительного взыскания.

Ливенский районный суд удовлетворил исковое требования пристава-исполнителя Ливенского РОСП УФССП России по Орловской области, просившего временно ограничить действие водительских прав местного жителя. Из иска следовало, что у данного гражданина накопилась задолженность в размере 822 тысячи рублей. Часть денег он задолжал банку, но часть долга – это штрафы за нарушения Правил дорожного движения, зафиксированные Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения.

«Должник является злостным нарушителем Правил дорожного движения и имеет 107 неоплаченных штрафов на сумму 67 000 рублей, – уточнили в пресс-службе Ливенского районного суда. – Поскольку должник добровольно не оплатил задолженность, то судебный пристав-исполнитель просил установить ему временное ограничение права на управление транспортными средствами до исполнения требований по исполнительным документам».

Суд принял во внимание тот факт, что должник осведомлен о возбуждении в отношении него исполнительных производств, но в установленный срок не исполнил обязательства по ним. Уважительных причин неуплаты задолженности и штрафов не представил, поэтому исковые требования были удовлетворены. Суд пришел к выводу о том, что «установление ограничения должнику права управления транспортными средствами отвечает целям и задачам исполнительного производства и соразмерно объему и природе задолженности».

Тем временем пресс-служба Управления ФССП России по Орловской области сообщила, что местный житель погасил 840 тысяч рублей задолженности по алиментам после ограничения его в праве управления транспортным средством. Речь идет о жителе поселка Залегощь, который длительное время уклонялся от добровольной уплаты алиментов. Судебный пристав-исполнитель применил в отношении него комплекс мер принудительного и ограничительного характера.

Сначала должнику запретили выезд за пределы нашей страны. Также пристав обратил взыскание на денежные средства на расчетных счетах должника в банках, после чего было вынесено постановление о временном ограничении должника в праве управления транспортным средством. Последнее, как отмечают в УФССП, сыграло решающую роль, поскольку после «лишения» прав гражданин полностью погасил долг. «Кроме того, гражданин официально трудоустроился, текущие алименты под контролем судебного пристава удерживаются из заработной платы», – подытожили в ведомстве.

ИА “Орелград”