Тренера по биатлону признали мошенником

Преступление мужчина совершил на территории Ленинградской области.

Болховский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении теперь уже бывшего тренера, которое было возбуждено по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Преступление бывший тренер совершил в июле 2024 года «путем неисполнения взятых на себя договорных обязательств по организации и проведению учебно-спортивных сборов по биатлону».

Как пояснили в пресс-службе Болховского районного суда, в то время мужчина вместе со своей женой проживал в Ленинградской области. Его супруга является действующим тренером по биатлону в спортивной школе олимпийского резерва. В ее группе тренировался и несовершеннолетний спортсмен, который стал жертвой обмана. Подсудимый узнал, что юный спортсмен ушел из группы его жены, позвонил ему, представился и предложил пройти учебно-тренировочные сборы, за которые надо было заплатить 27 000 рублей.

Затем он позвонил отцу юного спортсмена и заявил ему, что его сыну необходимо пройти учебно-тренировочные сборы для получения спортивного разряда «Мастер спорта» по биатлону. Отец и сын согласились. В июле 2024 года подсудимый на территории поселка Токсово Ленинградской области «создал видимость тренерской деятельности». Нужно ему это было для того, чтобы окончательно убедить спортсмена и его отца в реальности учебно-тренировочных сборов. Ему это удалось, и отец мальчика перевел тренеру на карту 27 000 рублей.

Деньги тренер присвоил, а учебно-тренировочные сборы по биатлону так и не организовал. В ходе судебного разбирательства он признал свою вину полностью, в содеянном раскаялся. При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств, в том числе возмещение ущерба, причиненного потерпевшему, а также отсутствие отягчающих обстоятельств. В итоге за совершение мошенничества тренер получил наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей, но приговор еще не вступил в законную силу.

ИА “Орелград”